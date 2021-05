Le Club champion dès ce dimanche? "Nous n'avons pas la main sur le résultat des autres"

Malgré un maigre bilan de 2 points sur 9, le Club de Bruges pourrait être champion ce dimanche, mais il faudra pour cela un résultat favorable du côté d'Anderlecht.

Après le nul de Bruges ce jeudi sur la pelouse de l'Antwerp, une question est sur toutes les lèvres: est-ce que les joueurs du Club pensent à coiffer les lauriers dès ce dimanche? Philippe Clement répond en conférence de presse.

"Ce que je sais, c'est qu'il reste 3 rencontres à jouer. On va juste regarder chaque match, tenter de gagner, et au coup de sifflet final nous verrons où nous en serons. On va maintenant jouer dimanche, puis jeudi et enfin encore dimanche. Nous devrons être prêts physiquement... et mentalement".

Mais un fait est clair: on saura samedi soir si Bruges peut mettre le Champagne au frais. Pour le moment, Bruges a 40 points, Genk 35, Anderlecht et l'Antwerp 32. Si Genk ne s'impose pas samedi et que Bruges l'emporte dimanche, cela donnerait 43 points pour Bruges, 36 ou 35 pour Genk, 35 ou 33 pour Anderlecht et toujours 32 pour l'Antwerp. Les dés seraient alors jetés à deux journées de la fin.

Mieux, Si Anderlecht s'impose (du coup: 35 points pour Genk et pour Anderlecht), un point suffirait pour les Brugeois (Bruges a l'avantage en cas d'égalité grâce à sa première place en phase régulière). Autrement dit, pour une fois cette saison les supporters de Bruges seront derrière le Sporting bruxellois, histoire de s'éviter une fin de saison à suspense.