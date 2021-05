Ostende pointe l'arbitrage du doigt : "Chaque décision allait dans le sens de Gand"

Alexander Blessin et le KV Ostende ont des choses à redire aux décisions arbitrales ce week-end, lors de la lourde défaite face à La Gantoise.

Le KV Ostende a pris un carton rouge plutôt discutable quand Guillaume Hubert est sorti hors de son rectangle et a fauché Roman Bezus, qui ne semblait pas en position d'être vraiment dangereux et alors que deux défenseurs revenaient derrière. Alexander Blessin pointait cette décision : "Je ne cherche pas d'excuses et je veux regarder d'abord vers mon équipe, mais j'ai quand même l'impression qu'à chaque décision où c'était fifty-fifty, ça tombait dans leur sens".

Le coach allemand calme ensuite à moitié le jeu : "Je ne veux pas commencer de polémiques d'arbitrage, mais mes joueurs m'ont dit que les joueurs de La Gantoise faisaient des blagues avec l'arbitre, alors que les miens s'entendaient dire qu'ils devaient être plus respectueux. C'est bizarre".