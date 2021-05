Pas de Champions League, pas de Lukas Nmecha ? "Beaucoup de facteurs influencent ma situation"

La défaite face à Genk ne signifie pas seulement que la seconde place s'éloigne pour Anderlecht : elle signifie aussi que conserver Lukas Nmecha s'avérera un petit peu plus difficile.

Si le RSC Anderlecht est déjà assuré d'un ticket européen, il est évident que jouer la Conference League n'est pas une perspective aussi excitante que celle de disputer la Ligue des Champions, ce qu'aurait permis une seconde place (même s'il ne s'agit bien sûr que des préliminaires). Financièrement, ce n'est même pas comparable, et ce dès les barrages, sans même évoquer le pactole que constitueraient les poules de la C1.

Mais la situation de Lukas Nmecha est également directement influencée par la présence ou non de Ligue des Champions : l'Allemand rêve de jouer l'Europe, et si possible la plus grande des compétitiions. "Nous verrons comment ça se passe lors des deux prochains matchs, c'est ça, mon futur direct. Pour la suite, je ne peux pas en dire plus", lâche un Nmecha fermé en conférence de presse. "Il y a beaucoup de facteurs qui influencent ma décision, mais je ne vais pas en parler maintenant".