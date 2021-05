Rob Schoofs a rapproché Malines de l'Europe: "Mais rien n'est fait"

Rob Schoofs a retrouvé son efficacité au meilleur moment. Double buteur dimanche après-midi, il permet au Kavé de faire un pas vers l'Europe, mais il sait que le chemin est encore long.

Nikola Storm, sorti blessé en cours de première période, avait laissé le costume du buteur à Rob Schoofs, dimanche après-midi. Le numéro 16 a inscrit ses deux premiers buts des playoffs et il avait le sourire à l'issue de la rencontre.

"Je suis évidemment content d'avoir retrouvé le chemin des filets. Ca fait du bien. Même si le plus important, c'est cette précieuse victoire", souligne-t-il. Rob Schoofs a inscrit ses cinquième et sixième buts de la saison contre le Standard. "Mes stats auraient pu être bien meilleures, si j'avais été plus efficace", analyse-t-il. "J'aurais facilement pu arriver à dix buts."

Son doublé permet en tout cas à Malines de conserver la tête des playoffs 2, mais hors de question pour le Kavé de crier victoire. "On est sur la bonne voie et on dispute de très bons playoffs, mais les prix ne seront distribués que samedi prochain. Il y a encore deux rencontres difficiles qui nous attendent", tempère Rob Schoofs qui a déjà le regard tourné vers le déplacement à Ostende de mercredi soir.