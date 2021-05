Ambition inchangée pour l'Antwerp: "La deuxième place? Bien sûr qu'on y croit toujours"

Le Great Old avait entamé les playoffs avec l'ambition d'aller chercher la deuxième place, l'objectif est toujours le même pour Franky Vercauteren et ses ouailles.

Franky Vercauteren sait que la mission s'annonce compliquée, mais il n'a pas abdiqué. "Si on parvient à être plus efficace dans nos deux dernières rencontres, c'est encore possible", confie-t-il au Laatste Nieuws.

Mais le coach anversois le reconnaît: il ne cracherait pas sur "deux ou trois points de plus" au compteur. "La situation serait certainement plus favorable, mais on y croit encore", insiste-t-il.

Le Great Old avait d'ailleurs entamé les Champions playoffs dans la peau du dauphin de Bruges, mais deux défaites et deux partages plus tard, l'Antwerp accuse six points de retard sur Genk, deuxième. Les Anversois n'ont donc plus le droit à l'erreur: ils doivent gagner leurs deux dernières rencontres et espérer que les Limbourgeois tomberont à Bruges dimanche prochain.