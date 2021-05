Blaise Matuidi n'exclut pas un retour en Équipe de France

LA sensation du jour, c'est le retour quasi-annoncé de Karim Benzema en Équipe de France. Mais Blaise Matuidi n'abandonne pas non plus l'idée de retrouver la sélection ...

Blaise Matuidi pourrait-il, à 34 ans, encore apporter quelque chose à la France ? Peut-être pas, et le joueur de l'Inter Miami n'espère pas en être parmi les 26 de Didier Deschamps ce soir. Mais il se tient prêt, au cas où : "Quand on a partagé des moments avec l'EDF pendant plus de dix ans et qu'il y a une grande compétition, on garde l'oeil dessus. Je suis à disposition si l'on a besoin de moi", affirme Matuidi dans un entretien accordé à L'Equipe.

"Ce ne sont pas quelques mois sur un autre continent qui m'ont changé. Je reste un soldat et si on appelle le soldat Blaise, il répondra présent", conclut Matuidi.