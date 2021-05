Fin de l'aventure pour Paul-José Mpoku à Al-Wahda

Une nouvelle aventure attend visiblement Paul-José Mpoku.

Paul-José Mpoku a disputé, samedi, son dernier match avec Al-Wahda. C'est en tout ce que l'ancien capitaine du Standard a laissé entendre sur Instagram, où il remercie son club et ses supporters pour leur soutien. "Prêt pour la prochaine étape", avance-t-il.

En fin de contrat, Paul-José Mpoku devrait donc quitter Al-Wahda, un an et demi après son arrivée. Au total, il aura disputé 29 rencontres, inscrit sept buts et distillé neuf assists avec le club émirati.