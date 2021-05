Playoffs 2: Malines arrache un point crucial à Ostende

Les Malinois ont inversé une situation compromise à la Côte, les Ostendais sont éliminés de la course à l'Europe.

Après un 0 sur 6 contre la Gantoise, le KV Ostende était obligé de s'imposer contre Malines pour rester dans la lutte pour la première place des Europe playoffs. Les hommes d'Alexander Blessin ont d'ailleurs démarré la rencontre comme il le fallait.

En à peine 20 minutes et grâce à un doublé de Fashion Sakala, le KVO semblait avait déjà fait le break. Le score était d'ailleurs toujours de 2-0 au repos, mais c'est après la pause que le Kavé malinois s'est réveillé.

Le Kavé se rapproche de l'Europe

Déjà auteur de deux assists contre le Standard dimanche, Ferdy Druijf a remis son équipe sur de bons rails dès la 47e minute. Et l'égalisation est tombée moins d'un quart d'heure plus tard grâce à Sheldon Bateau. Malgré des occasions des deux côtés et malgré l'exclusion d'Aster Vranckx à sept minutes du terme, le score n'a plus évolué.

Un partage (2-2) qui condamne Ostende à disputer son dernier match, au Standard, pour l'honneur. Mais un point vital pour le Kavé qui, si le Standard s'impose à Gand ce soir, sera assuré de la première place avant la dernière journée. Dans le cas contraire, les troupes de Wouter Vrancken auront besoin d'un point contre la Gantoise, samedi, pour valider leur ticket européen.