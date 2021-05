Buffon et la famille Chiesa, une histoire d'amour

La légende a remporté ce mercredi un dernier trophée avec la Juventus avant de quitter le club.

Doublure de Wojciech Szczesny en Serie A, l’éternel Gianluigi Buffon (43 ans, 14 matchs toutes compétitions cette saison) est en revanche titulaire avec la Juventus Turin en Coupe d’Italie et le gardien a profité d’un but inscrit par Federico Chiesa pour remporter la finale de la compétition ce mercredi face à l’Atalanta Bergame (2-1). Et dire que l’Italien avait déjà soulevé ce trophée en 1999, il y a 22 ans, aux côtés d’Enrico Chiesa, son père !

"Avant le match, je lui ai dit : 'Gigi, tu en as gagné beaucoup de trophées, mais je te rappelle que tu l'as gagnée avec mon père. Ce soir, essayons de la gagner ensemble', a raconté Federico Chiesa pour la RAI. Et on a réussi ! Je n'ai pas de mots, Buffon va tellement nous manquer".

Après ce 22e trophée gagné avec la Juve (10 titres de champion d’Italie, un de Serie B, 6 Supercoupes d’Italie et 5 Coupes d’Italie), le vétéran va en effet quitter la Vieille Dame en juin au terme de son contrat ().