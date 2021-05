🎥 Liverpool dévoile son nouveau maillot pour la saison 2021-2022

Vous voulez du rouge? Voua allez en avoir! Vous ne vouliez pas du orange? Heu... et bien tant pis pour vous.

Désormais 4e au classement de la Premier League après la victoire obtenue face à Burnley (3-0) mercredi, Liverpool a présenté officiellement son nouveau maillot domicile pour la saison 2021-2022 ce jeudi.

Si on retrouve bien évidemment la couleur rouge, cette tenue se démarque par son originalité avec des traits oranges sur les manches, le col et le maillot. Et sans surprise, les supporters des Reds n'apprécient pas franchement...