Le RSCA s'intéresserait finalement à un ancien brugeois pour le poste de troisième gardien

Kenny Steppe était la piste numéro 1 du RSC Anderlecht pour remplacer Timon Wellenreuther, qui devait partir cet été, mais un autre nom circule désormais.

D'après les informations du Nieuwsblad, il semblerait ainsi que Colin Coosemans (28 ans), qui arrive en fin de contrat à La Gantoise et ne sera pas conservé, pourrait être la piste envisagée par le RSC Anderlecht pour endosser le rôle de n°3. Warner Hahn, l'actuel n°3 en l'absence de Hendrik Van Crombrugge qui a décalé la hiérarchie, ne sera pas conservé et Timon Wellenreuther pourrait également partir.

Coosemans n'a joué qu'un seul match cette saison avec les Buffalos, en Europa League. Il était troisième gardien à la Ghelamco Arena, mais ne manque pas d'expérience avec plus de 150 matchs en D1A et une dizaine de matchs européens avec Bruges et Gand.