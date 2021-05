Roberto Martinez justifie l'absence de Fellaini : "Je ne trouvais pas cela honnête"

Marouane Fellaini n'a pas été appelé par Roberto Martinez pour participer à l'Euro 2020. Le sélectionneur explique son choix.

Marouane Fellaini ne participera pas à l'Euro. Alors que son retour chez les Diables était évoqué en début de semaine, Roberto Martinez ne l'a finalement pas rappelé. Ce lundi, le sélectionneur de la Belgique a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour la compétition. L'ancien Rouche n'en fait pas partie.

Dans des propos accordés à la chaîne flamande VTM, l'Espagnol est revenu sur l'abscence du joueur de 33 ans. "Ce n'était vraiment pas une décision facile. Nous savons tous ce que Marouane Fellaini a apporté pour l'équipe nationale et nous lui en serons toujours reconnaissants. Quand vous regardez les prestations de l'équipe sur ces trois dernières années et que vous voyez que nous sommes n°1 mondial, c'est parce que les joueurs impliqués ont très bien fait les choses et ont beaucoup travaillé. C'est pourquoi je ne trouvais pas cela honnête de rappeler Marouane dans le groupe."

Pour rappel, Marouane Fellaini n'a plus porté la tunique rouge depuis le 10 juillet 2018, en demi-finale de la Coupe du Monde face à la France (défaite 1-0). Sa dernière convocation remonte quant à elle au mois d'octobre 2018. Malgré ses 87 capes avec les Diables, lil n'aura donc pas réussi à convaincre son sélectionneur de le rappeler.