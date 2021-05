Aimé Anthuenis se remet du Covid-19 après un long séjour à l'hôpital

L'ancien sélectionneur national Aimé Anthuenis a souffert du coronavirus et a même dû passer plusieurs semaines à l'hôpital.

Aimé Anthuenis (77 ans) a dû être placé dans un coma artificiel et est resté à l'hôpital durant six semaines, nous apprend VTM. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges a contracté le Covid-19 et a donc dû batailler longtemps contre la maladie, mais sa famille avait souhaité garder le secret sur la nouvelle jusqu'à ce que la situation s'améliore.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre ancien entraîneur fédéral (2002-2005) !