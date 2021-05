Timon Wellenreuther d'Anderlecht vers l'Allemagne ?

Timon Wellenreuther devrait rester n°2, voire passer n°3 la saison prochaine s'il reste à Anderlecht. Autant dire qu'un départ est à l'ordre du jour.

Dépassé par Bart Verbruggen dans la hiérarchie des gardiens, Timon Wellenreuther se retrouverait n°3 après le retour d'Hendrik Van Crombrugge. Bref : son départ est inévitable, et le RSCA se cherche d'ailleurs déjà un nouveau portier pour remplir son rôle. Et Wellenreuther pourrait rebondir en 2.Bundesliga : d'après Sport 1, l'ancien de Willem II pourrait retrouver Schalke 04, où il a été formé et a fait ses débuts professionnels.

Reste à voir le prix demandé par Anderlecht pour son gardien de but, encore sous contrat jusqu'en 2024 à Bruxelles et arrivé librement l'été dernier.