Clap de fin pour Jean-François Gillet : "Cela aurait été mieux de finir autrement"

Le Standard de Liège voulait terminer la saison sur une belle note face à Ostende ce samedi soir lors de la dernière journée. Mais les Rouches se sont inclinés (1-3) face à des Côtiers bien déterminés.

Le Standard de Liège voulait finir cet exercice 2020-2021 sur une victoire mais Ostende en a décidé autrement. Pour rappel, Mbaye Leye devait se passer des services de plusieurs cadres du noyau pour cette dernière joute de la saison et aligner plusieurs jeunes. Jean-François Gillet disputait également sa dernière rencontre professionnelle ce week-end, lui qui sera le coach des gardiens du matricule 16 la saison prochaine.

"Nous voulions bien terminer mais nous sommes tombés contre une bonne équipe d’Ostende, c’est dommage", a expliqué le portier âgé de 41 ans qui raccroche les crampons au micro d'Eleven Sports. "C’est une longue carrière, cela aurait été mieux de finir autrement et nous allons mettre les bouchées doubles pour rendre les supporters heureux. Il faut de la patience, les gamins ont du talent et ils sont impliqués mais ils ne seront pas opérationnels tout de suite. Il faudra quelques joueurs plus expérimentés pour pouvoir les encadrer. Nous comprenons le malaise qu’il y a avec les supporters et nous comprenons cette déception", a conclu Gillet.