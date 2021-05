🎥 L'Inter ne fait qu'une bouchée d'Udinese, Romelu Lukaku participe à la fête

Les Interistes n'ont pas fait dans la dentelle pour la dernière journée de Serie A.

L'Inter a ponctué sa magnifique saison en Serie A par une victoire 5-1 face à l'Udinese. Le nouveau champion en titre italien a montré qu'il avait toujours faim de victoire malgré le fait qu'il n'y avait plus aucun enjeu.

Ashley Young (8e), Christian Eriksen (44e) et Lautaro Martinez (55e) permettaient déjà l'Inter de mener de trois buts avant l'heure de jeu. Quelques minutes plus tard, Perisic et Lukaku (monté à la 57e) alourdissaient un peu plus le score. Pereyra a sauvé l'honneur pour l'Udinese sur penalty.

L'Inter termine sa saison avec 91 points en tête de la Serie A. Sur le plan personnel, Romelu Lukaku a terminé avec 24 buts et 10 passes décisives en 36 matches de championnat. Notre Diable Rouge pourrait terminer à la deuxième place du classement des buteurs en Italie.