Le Pays de Galles révèle une sélection de 28 joueurs pour l'Euro 2020

Le sélectionneur intérimaire Robert Page, qui a repris l'équipe en mains suite aux soucis judiciaires de Ryan Giggs, a révélé une liste de 28 joueurs qui sera ensuite réduite à 26 après un camp d'entraînement au Portugal. Parmi ces Gallois, Gareth Bale (Tottenham) et Joe Allen (Stoke City) mais également le jeune talent de Chelsea Ethan Ampadu et l'ancien d'Anderlecht James Lawrence (Sankt Pauli).

Le Pays de Galles affrontera l'Italie, la Turquie et la Suisse dans le groupe A de l'Euro 2020.

CYMRU🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ➡️ PORTIWGAL 🇵🇹



The Cymru squad travel to Portugal today for a 5 day training camp.



