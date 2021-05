Igor De Camargo: "Ce sera ma dernière saison"

Igor De Camargo va désormais pouvoir compter les jours: dans un an, il raccrochera définitivement les crampons.

Igor De Camargo n'était pas prêt à dire stop. Comme un poisson dans l'eau à Malines, l'ancien attaquant du Standard a décidé de signer une prolongation, il enchantera encore les pelouses de Pro League la saison prochaine.

Mais ce sera son dernier exercice en tant que joueur professsionnel. Il confirme dans un entretien accordé au Nieuwsblad. "J'en ai discuté avec mon épouse et ce sera ma dernière saison. Ensuite, nous voulons aller avec les enfants au Brésil pour prendre du repos. Peut-être un an, peut-être plus."

En pleine formation pour obtenir le diplôme d'entraîneur, l'ancien Diable Rouge ne devrait donc pas passer directement du terrain au banc de touche. "Il ne faut jamais dire jamais, mais à ce moment précis, ce n'est pas mon intention", confirme-t-il.