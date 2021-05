Karim Belhocine n'a pas refusé Mouscron : l'ancien Zèbre étudie (toutes) ses options

Karim Belhocine est un coach libre et malgré une saison difficile à Charleroi, il garde la cote au vu de ses résultats lors de sa première saison au Mambourg et de son profil de jeune entraîneur.

Ces dernières semaines, le nom de Karim Belhocine a circulé dans divers cercles selon les informations de divers médias. Récemment, l'Excel Mouscron était cité comme une piste plausible et c'est ce qui nous revenait également, mais Belhocine aurait décidé de refuser l'offre, manquant de certitudes au sujet du projet mouscronnois. Nous pouvons désormais nier cette information : s'il y a peut-être de l'intérêt côté Hurlu pour l'ancien T1 du Sporting Charleroi, celui-ci n'a encore eu aucun contact avec la direction, et n'a donc ni accepté ni refusé une quelconque offre - et donc pas pris position concernant le projet. La porte est ouverte, reste à voir si l'Excel fera de Karim Belhocine sa priorité.

Belhocine est de son côté à la croisée des chemins, à 43 ans : si rester entraîneur principal est une possibilité qu'on imagine séduisante, l'éventualité de redevenir adjoint n'est pas écartée - et le projet de La Gantoise, où il pourrait retrouver Hein Vanhaezebrouck avec lequel il a déjà collaboré, n'est pas exclu. Une chose est sûre : le Franco-Algérien prendra son temps et considère toutes ses options.