Les compos de Manchester City-Chelsea : KDB capitaine en finale de Ligue des Champions

Kevin De Bruyne est titulaire ce soir et si Manchester City est sacré, il soulèvera le trophée le premier en tant que capitaine des Skyblue.

Les compositions du choc anglais de ce soir en finale de Ligue des Champions sont tombées, et c'est du classique côté Citizen avec un Kevin De Bruyne bien présent, qui porte pour l'occasion le brassard de capitaine. Avec Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Sterling et Gundogan sur la pelouse, Manchester City promet du spectacle offensif.

Côté Chelsea, pas de surprise non plus pour Thomas Tuchel, qui s'attend certainement à laisser faire le jeu par son adversaire et comptera sur les contres fulgurants menés par le duo Werner-Havertz pour faire la différence. Un choc de styles pour une finale qui promet !