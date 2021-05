L'UEFA réfléchit à l'instauration d'un Final 4 en Ligue des Champions

Après l'idée de l'annulation des buts à l'extérieur, l'UEFA aimerait mettre en place un Final 4 pour les demi-finales de la Ligue des Champions.

La Ligue des Champions pourrait subir un sacré lifting dans les années à venir. Obligé de réagir suite à la création éphémère de la Super League, l'UEFA évoque plusieurs idées afin d'offrir plus de spectacle en LDC.

Alors que l'annulation de la règle du but à l'extérieur semble être envisagée, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin s'est dit ouvert à l'instauration d'un Final 4 en Ligue des Champions dès 2024 : "J'aimerais que cela se fasse. Cela pourrait être efficace, notamment en termes de revenus, si cela est bien fait. (...) Cependant, il n'y a pas d'urgence, on peut décider de cela dans un an", a-t-il déclaré dans des propos relayés par l'AFP.

L'UEFA pourrait donc s'inspirer du Final 8 qui avait été mis en place lors de l'édition 2020 de la Ligue des Champions. Les rencontres, à partir des quarts de finale, s'étaient déroulées en l'espace de deux semaines avec l'absence de rencontres aller-retour. Ce format pourrait donc s'appliquer dès 2024 à partir des demi-finales.