L'UEFA envisagerait ... de supprimer la règle du but à l'extérieur

La Ligue des Champions va-t-elle voir la règle du but à l'extérieur être annulée ? C'est en tout cas le projet de l'UEFA.

Voilà qui changerait franchement le visage des matchs aller-retour : l'agence allemande DPA rapporte que l'UEFA envisagerait sérieusement de reconsidérer le système de buts à l'extérieur comptant double. La Commission des compétitions interclubs de l'UEFA aurait recommandé la suppression de cette règle, et le Comité exécutif en discutera.

Cela impliquerait notamment qu'en cas de double match nul, les rencontres iraient systématiquement aux prolongations, puis aux tirs au but. Une décision qui pourrait être liée aux stades vides et délocalisés ayant complètement changé le concept de "match à l'extérieur", bien plus de buts ayant été marqués à l'extérieur. L'UEFA envisagerait donc de "répondre" à cette situation exceptionnelle par un changement de règlement ... permanent. Cette règle date de 1965 et serait jugée "inadaptée" au football moderne.