🎥 Le but de la saison du Sporting d'Anderlecht, signé Anouar Ait El Hadj

À 18 ans, Anouar Ait El Hadj a su saisir l'opportunité que lui a offerte Vincent Kompany pour s'illustrer. Devenu un titulaire indiscutable du noyau anderlechtois, le jeune milieu offensif a d'ailleurs été récompensé par les supporters du Sporting.

C'est son but, inscrit contre l'Antwerp, qui a été désigné but de la saison par les supporters anderlechtois, il rejoint Lukas Nmecha (joueur de la saison) et Hendrik Van Crombrugge (arrêt de la saison) au palmarès honorifique de la saison anderlechtoise.

Brussels’ finest. You have to see it to believe it. https://t.co/qWC9TZz69R 🟣âšȘ pic.twitter.com/v5i9hntP9D