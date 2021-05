La Chine forcée de déplacer ses rencontres de qualifications au Mondial 2022 dans le Golfe

Alors que la Chine avait prévu de disputer ses rencontres de qualifications pour le Mondial 2022 dans une bulle sanitaire à Suzhou, des cas de Covid-19 au sein des délégations de la Syrie et des Maldives en ont forcé la délocalisation.

La Chine accueillait sur son territoire les rencontres qualificatives de son groupe pour la Coupe du Monde 2022, face à la Syrie, Guam, aux Philippines et aux Maldives. Une bulle sanitaire était prévue à Suzhou, et les Chinois l'ont emporté hier face à Guam (7-0), restant bien en course pour la qualification.

Mais la suite des matchs, dont une rencontre très importante face à la Syrie, première de son groupe avec 5 points d'avance, devra finalement se disputer à Dubaï après que des cas de coronavirus aient été détectés au sein des délégations de la Syrie et des Maldives.