Quand Jay-Z évoque sa rencontre avec Romelu Lukaku

Le rappeur américain a décliné le label Roc Nation en une agence de management de sportifs, et y a attiré certains grands noms du football comme Big Rom ou Kevin De Bruyne.

Jay-Z est devenu proche Romelu Lukaku depuis que le Belge a rejoint Roc Nation et il a même raconté leur rencontre à La Gazetta dello Sport. "Nous étions dans les coulisses d'un de mes concerts au MetLife Stadium dans le New Jersey, durant l'été 2018. Il avait déjà rejoint Roc Nation et nous pouvions finalement nous rencontrer. Il m'a récité par cœur toute un couplet d'une chanson de mon premier album. C'était un morceau très difficile à connaître, que seul les plus attentifs et les plus passionnés peuvent se souvenir. J'ai écarquillé les yeux comme pour dire "D'où ça sort ?" , a lâché l'Américain avant d'évoquer les qualités de Big Rom.

"C'est un garçon très curieux de la vie et du monde qui l'entoure, le plus important est qu'il se pose toujours la bonne question, explique le mari de Beyoncé. Il le fait sur tout ce qu'il doit améliorer sur le terrain, mais aussi en dehors, dans sa vie privée et ses activités en tant que personnage public. C'est pourquoi, en dehors de tous ces conseils, il continuera toujours à grandir de plus en plus."