Luis Pedro Cavanda proche d'un retour en Pro League

Sans club depuis près d'un an, Luis Pedro Cavanda est prêt à relever un nouveau challenge. Il devrait bientôt s'engager avec Seraing.

Voilà un an que Luis Pedro Cavanda n'a plus joué au football. Toutefois, le joueur de 30 ans pourrait renfiler les crampons la saison prochaine. En effet, d'après les informations de Sudpresse, il pourrait bientôt s'engager avec le RFC Seraing. Des négociations seraent en cours entre le principal intéressé et les dirigeants du matricule 167.

Le défenseur est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Standard de Liège l'été dernier. Toutefois, l'ancien Standardman s'entraîne déjà avec les Métallos depuis plusieurs mois, afin de se maintenir en forme. À Seraing, il comblera les départs d'Iebe Swers, qui a rejoint Malines, et de Yann Godart, de retour à Metz.

Pour rappel, Luis Pedro Cavanda possède une certaine expérience du haut niveau en Belgique, avec 60 matchs joués avec les Rouches. Mais c'est sous les couleurs de la Lazio Rome qu'il a traversé la période la plus faste de sa carrière. Aujourd'hui, l'ancien international belge s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire.