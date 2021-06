Foden élu meilleur espoir de Premier League

Sacré champion d'Angleterre, Manchester City rafle toutes les récompenses au terme de la saison 2020-2021 de Premier League. Après le défenseur central Ruben Dias et l’entraîneur Josep Guardiola, c’est au tour du milieu offensif des Citizens, Phil Foden (21 ans, 50 matchs et 16 buts toutes compétitions cette saison), d'être récompensé. Le natif de Stockport a décroché le titre de meilleur espoir de l'année du championnat anglais.

L’international anglais a marqué 9 buts et délivré 5 passes décisives en 28 matchs de Premier League lors de l’exercice écoulé.

An 𝙪𝙣𝙗𝙚𝙡𝙞𝙚𝙫𝙖𝙗𝙡𝙚 talent ✨



Introducing your @Hublot Young Player of the Season, @PhilFoden 🔵#PLAwards pic.twitter.com/fSCZ7myVkb