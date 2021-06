L'Angleterre bat la Roumanie sans briller via un penalty

À quelques jours du début de l'Euro, Gareth Southgate avait fait le pari d'aligner une équipe quasi-bis, avec dans le onze des noms comme Godfry, Ward-Prowse, Phillips ou encore Calvert-Lewin. Face à la Roumanie, qui alignait de son côté Razvan Marin, Nicolae Stanciu et a vu monter au jeu Ianis Hagi, les Three Lions ont assuré le service minimum, trouvant la latte à deux reprises en première période, puis s'en remettant à un penalty de Marcus Rashford en seconde (68e) pour l'emporter.

Un second penalty sera obtenu par Calvert-Lewin mais Jordan Henderson, monté au jeu, se loupera. L'Angleterre entamera son Euro dans une semaine, face à la Croatie qu'affrontent les Diables Rouges aujourd'hui.

A win to sign us off ahead of #EURO2020! 👊 pic.twitter.com/unqyLnPhFs