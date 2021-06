Rafael Benitez pourrait bientôt rejoindre le championnat turc

Le technicien espagnol est sans emploi depuis son départ en janvier du du Dalian Pro en Chine.

Rafael Benitez pourrait bientôt retrouver un banc. Après un an et demi passé du côté du Dalian Pro en Chine, le technicien espagnol a décidé de quitter le club asiatique. Désormais sans contrat, Benitez serait sur les tablettes d'un club.

Selon AS, Ali Koç, le président de Fenerbahçe, aimerait faire de l'Espagnol le nouvel entraîneur de son équipe. Des négociations auraient déjà eu lieu entre Benitez et le club turc qui veut montrer un beau visage sur la scène européenne mais qui veut aussi gagner un titre qu'il n'a plus remporté depuis 2014.

Cette saison, le Fener a terminé troisième à deux points de la première place dans le championnat turc.