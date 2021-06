🎥 Le premier but de Strahinja Pavlovic avec la Serbie

Révélation de la saison écoulée en Pro League, le jeune défenseur serbe a ouvert son compteur international ce matin.

Battue aux tirs au but par l'Ecosse en barrages, la Serbie ne sera pas à l'affiche de l'Euro 2020 qui débutera ce vendredi. Mais l'équipe nationale serbe avait tout de même deux rencontres amicales au menu de sa fin de saison.

Ce lundi, Luka Jovic, Uros Spahic et compagnie ont partagé l'enjeu contre la Jamaïque (1-1). Et Strahinja Pavlovic, qui était prêté au Cercle de Bruges par Monaco la saison dernière, en a profité pour inscrire, à tout juste 20 ans, le tout premier but de sa carrière internationale.