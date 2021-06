La 100e cap de Manuel Neuer

Un dernier test pour la Mannnschaft et un cap symbolique pour Manuel Neuer.

Huit jours avant de défier la France, championne du monde en titre, en ouverture de leur Euro, les Allemands disputent un dernier match amical, lundi soir, contre la Lettonie à Düsseldrof. Une rencontre qui permettra à Joachim Löw de jauger une dernière fois ses troupes avant d'entamer la préparation du premier gros choc de l'Euro.

Et Manuel Neuer va lui en profiter pour intégrer le cercle des centenaires. Le gardien et capitaine de la Mannschaft sera aligné entre les perches lundi soir et emmagasinera la 100e cap de sa carrière. À distance du record de Lothar Matthäus (150 caps), mais il deviendra le 13e Allemand à atteindre les 100 caps et le troisième parmi les 26 joueurs appelés pour l'Euro après Toni Kroos et Thomas Müller.