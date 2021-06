🎥 Les stades de l'Euro : Séville, solution de repli de l'Espagne

L'Euro 2020 devait initialement faire escale à Bilbao, mais les conditions sanitaires ont poussé l'UEFA à se diriger vers l'Espagne.

C'est donc encore un peu plus "à domicile" que l'Espagne évoluera lors de cet Euro 2020, et pour cause : l'Estadio de la Cartuja de Séville, aussi appelé stade olympique, accueille parfois les matchs de l'équipe nationale espagnole (même si moins souvent que les stades de Madrid et Valence). Les finales de Copa del Rey sont également disputées dans cette enceinte de 57.619 place, situé au Nord-Ouest de la ville et qui n'est l'antre d'aucun des clubs de la ville.

C'est suite au retrait forcé de la ville de Bilbao, touchée par une résurgence de la pandémie de coronavirus, que Séville est devenue le plan B de l'UEFA. Ce ne sera cependant que pour trois rencontres : les matchs de poules de l'Espagne, face à la Suède, la Slovaquie et la Pologne, et un 8e de finale - qui pourrait bien concerner les Diables Rouges, puisqu'il verra s'affronter le premier du groupe B et le 3e du groupe A, D, E ou F.

Le programme des matchs à l'Estadio de la Cartuja durant l'Euro 2020:

14 juin : Espagne - Suède (groupe E)

19 juin : Espagne - Pologne (groupe E)

23 juin : Suède - Pologne (groupe E)

27 juin : 1er du groupe B - 3e du groupe A/D/E/F (8e de finale)