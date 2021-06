📷 Thierry Henry est arrivé à Tubize

Un renfort vient de rejoindre les Diables Rouges. En effet, Thierry Henry a débarqué à Tubize ce mercredi, en début d'après-midi. C'est Kristof Terreur, journaliste pour Het Laatste Nieuws, qui a annoncé la nouvelle en dévoilant une photo de l'ancien international français devant le camp de base des Belges.

Henry is with them. Thierry Henry had arrived at the Belgian camp. He will be Belgium’s T3, just for the Euros. (📸 ©️ Photonews) pic.twitter.com/603eWESEM4