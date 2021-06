Antoine Griezmann : "J'ai trouvé que les critiques étaient exagérées"

Depuis son arrivée au FC Barcelone en 2019, l'attaquant français n'a pas été épargné par les critiques.

Antoine Griezmann (30 ans, 36 matchs et 13 buts en Liga cette saison) a livré ses vérités concernant son arrivée au Barça lors d'un entretien accordé au quotidien L'Equipe ce jeudi.

"En France, je n'ai pas à me plaindre (d'un manque de reconnaissance, ndlr), j'ai gagné ce respect. Les gens qui suivent le foot se rendent compte que je fais du bien partout où je passe. En sélection, tous les ballons passent par moi, je suis plus libre, comme je l'étais à l'Atletico Madrid. A Barcelone, les débuts ont été compliqués et j'ai trouvé que les critiques étaient exagérées. Mais en 2021, je sens que ça va mieux quand même", a estimé Griezmann