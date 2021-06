Euro : L'UEFA impose à l'Ukraine de modifier son maillot politique

À la veille du début de l'Euro 2021, la Russie a obtenu gain de cause.

Ce jeudi, la Russie avait interpellé l'UEFA au sujet du maillot de l'Ukraine sur lequel figure une carte de pays incluant la Crimée que Moscou a annexée en 2014. Figurent aussi les slogans "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux Héros", formules tirées d'un chant patriotique et devenues un cri de ralliement lors du soulèement de Maïdan.

L'UEFA a imposé ce jeudi une modification du maillot de l'Ukraine, jugeant finalement "politique" la mention "Gloire à nos héros". "Après une analyse plus approfondie, ce slogan scandé lors du soulèvement populaire antirusse de Maïdan, en 2014, est clairement de nature politique et « doit donc être retiré [...] en vue des matchs de compétition de l'UEFA", a communiqué l'instance de football européenne qui interdit les slogans et message politiques.

La Russie s'est déclarée satisfaite que l'UEFA lui donne partiellement raison. "Soyez des héros sportifs et vous aurez la gloire, c'est ainsi et non avec des slogans nationalistes que vous ferez honneur à la patrie", a estimé la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, réagissant sur Telegram à la décision de l'instance européenne.