La Juventus prête à jouer un mauvais tour au Barça ?

Et si le FC Barcelone se faisait à nouveau doubler sur le fil pour l'une de ses pistes prioritaires du mercato ? Comme avec Georginio Wijnaldum qui, attendu libre, a finalement choisi le Paris Saint-Germain.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay (27 ans, 37 matchs et 20 buts en L1 cette saison) est annoncé depuis des semaines au FC Barcelone et semble bien parti pour rejoindre la Catalogne. Mais le quotidien Mundo Deportivo nous apprend ce jeudi que la Juventus Turin ne l’entend pas de cette oreille et a transmis une offre séduisante au Néerlandais avec notamment un salaire annuel de 3 millions d'euros plus élevé que la proposition barcelonaise. Le Barça offrirait une année de contrat supplémentaire à l'ancien Mancunien, sans pour autant rentrer dans la surenchère sur l'aspect financier. Affaire à suivre.