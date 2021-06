Vertonghen évalue les trois blessés: "Heureux pour Kevin, mais pour Eden le problème est mental"

Jan Vertonghen est un guide pour les jeunes Diables qui débarquent en équipe nationale. Mais il connait surtout l'importance d'Hazard, Witsel et De Bruyne.

Jan Vertonghen, avec toute son expérience, sait que les Diables Rouges vont avoir besoin de tout le monde durant le tournoi. Il a connu les Jeux Olympiques, deux Coupes du Monde et un Euro, et pour lui les blessures de Witsel, Hazard et De Bruyne vont dans la bonne direction.

"Je n'aurais jamais imaginé que Witsel puisse jouer l'Euro, qu'il revienne à ce niveau", a déclaré l'ancien de Tottenham en conférence de presse à Tubize ce jeudi. "J'ai vraiment du respect pour lui et pour le rôle qu'il a maintenant dans notre équipe. Chapeau!"

© photonews

Concernant Eden Hazard, selon lui c'est un problème mental: "C'ets juste un manque de confiance. Cela va revenir avec les rencontres, les entraînements et les bonne sensations".

Pour De Bruyne, Vertonghen est plus précis car il sait ce que le joueur de Manchester city peut ressentir."Je pense qu'il va vite recevoir le feu vert. Je suis content pour lui qu'il ne doive pas jouer avec un masque, car c'est compliqué. Je connais sa blessure, j'ai eu la même chose et c'est compliquer à gérer."

Au delà de l'envie de Vertonghen de revoir ces trois joueurs, c'est tout un pays qui veut que les Diables soient au complet pour les rencontres de cet Euro 2020.