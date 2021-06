La Premier League met en place une "charte des propriétaires" pour prévenir toute future Super League

La Premier League a pris ses dispositions et annoncé ce jeudi qu'un accord de principe avait été trouvé avec les 20 clubs de Premier League concernant une "charte des propriétaires".

Cette charte, dont l'objectif est de "réaffirmer les valeurs et les attentes placées sur les clubs et leurs propriétaires", a pour but d'éviter toute future participation de clubs anglais à un éventuel projet de Super League. Les six clubs de Premier League impliqués dans le projet avaient été les premiers à se retirer, sous la pression des supporters.

"Les actionnaires (...) se sont à nouveau engagés à compter sur le collectif des 20 clubs pour que l'ensemble du football anglais en bénéficie. A la suite d'un accord conclu entre la PL, la FA et les six clubs impliqués dans les projets de création d'une Super League européenne, les actionnaires ont approuvé aujourd'hui des règles visant à protéger la Premier League d'une future scission de la compétition", lit-on dans le communiqué. "Les clubs qui enfreindront les nouvelles règles seront soumis à de lourdes sanctions".

Les six clubs ayant prévu de rejoindre la PL, à savoir Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham, ont tous accepté de payer une lourde sanction pour l'exemple : 4 millions d'euros chacun. En cas de récidive, ce sera 23 (!) millions et un retrait de points pouvant aller jusque 30 en Premier League.