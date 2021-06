🎥 Ce qu'il faut savoir sur la Finlande

Une journée historique attend l'équipe nationale finlandaise qui disputera son premier match dans un grand tournoi, samedi, contre le Danermark.

Teemu Pukki et ses partenaires ont déjà réussi un exploit en se qualifiant pour le tournoi continental. Que faut-il attendre désormais de sélection de Markku Kanerva? Éléments de réponse avec le portrait de la Finlande, qui sera le dernier adversaire des Diables en phase de poules.

La sélection

Gardiens : Hradecky (Leverkusen, ALL), Jaakkola (Bristol, D3 ANG), Joronen (Brescia, D2 ITA).

Défenseurs : Alho (MTK Budapest, HON), Arajuuri (Pafos, CHY), Ivanov (Warta Poznan, POL), O'Shaughnessy (HJK Helsinki), Uronen (Genk, BEL), L. Väisänen (Elfsborg, SUE), S. Väisänen (Chievo Vérone, D2 ITA), Toivio (Häcken, SUE), Raitala (Minnesota United, MLS).

Milieux : F. Jensen (Augsbourg, ALL), Kauko (Esbjerg, D2 DAN), Lam (Zwolle, HOL), Schüller (Djugardens, SUE), Sparv (Larissa, GRE), Valakari (Pafos, CHY), Lod (Minnesota United, MLS), Soiri (Esbjerg, D2 DAN), G. Kamara (Glasgow Rangers, ECO), Taylor (Brann, NOR).

Attaquants : Lappalainen (CF Montréal, USA), Pukki (Norwich, D2 ANG), Pohjanpalo (Union Berlin, D2 ALL), Forss (Brentford, D2 ANG).

La présentation