Défaite belge face aux Russes ... dans le match des supporters !

À quelques heures du coup d'envoi de Russie-Belgique, les supporters lançaient le match dans un fangame amical et chaleureux, mais malheureux perdu !

C'est à deux pas (ou plutôt une petite demi-heure de marche) du Stade Krestovski que les supporters des Diables présents à Saint-Petersbourg s'étaient donnés rendez-vous ce samedi 11h pour un match amical face aux supporters locaux, une tradition installée par le club de supporters 1895 avant chaque match en déplacement.

Une enceinte historique

Un match qui se tenait dans le stade d'entraînement du Dinamo Saint-Petersbourg, aujourd'hui en D4 russe. Mais l'enceinte du Dinamo est historique à plus d'un titre : c'est là que s'est tenu le tout premier match du championnat d'URSS, en 1936, entre le Dinamo Léningrad et le Lokomotiv Moscou.

C'est également là que s'est tenu le célèbre "match du blocus" en 1942, lors duquel les équipes locales se sont affrontées malgré le terrible blocus de Leningrad mis en place par les Allemands.

Bien moins d'enjeu et de pression pour les supporters belges, qui avaient cependant à cœur de bien lancer la journée. À la pause, les "Diables" dominaient et menaient 1-2. Les supporters russes présents dans les travées ne lâchaient rien et encourageaient leur équipe qui se rebiffait face à des Belges un peu trop "faciles".

En seconde période, les Russes revenaient dans le match et prenaient même l'avantage, 3-2, profitant de largesses défensives. En fin de match, une volée somptueuse remettait les équipes à égalité, mais le 4-3 tombait finalement dans les derniers instants et les fans belges s'inclinaient.

Dans une belle ambiance chaleureuse, les deux équipes posaient ensemble et se donnaient rendez-vous au stade (le vrai) ce soir. On en prend le pari : le résultat ne sera pas pareil.