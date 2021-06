Rassurés à 99%

Il est vrai que les Diables se sont imposés ce samedi contre la Russie, mais cette rencontre qui aura été facile sur le terrain pourrait laisser des traces dans le groupe.

On le sait, les Diables Rouges sont déjà privés, temporairement on l’espère, d’Axel Witsel et de Kevin De Bruyne. Les deux joueurs sont restés en Belgique et ils doivent encore rattraper leur retard physique, d’où la décision de les laisser à Tubize.

Mais ce samedi, d’autres pépins sont venus s’ajouter et non des moindres. Tout d’abord, Timothy Castagne a vu son Euro se terminer à la 25ème minute de la rencontre après un gros choc à la tête et une pommette qui est doublement fracturée.

Ensuite, la petite inquiétude que l’on n’attendait pas est venue de notre capitaine du soir. Jan Vertonghen s’est en effet blessé à la cheville à la suite d’un contact un peu fortuit avec Dzyuba. Le défenseur de Benfica est longtemps resté au sol avant de quitter la pelouse avec une mine fort peu rassurante.

Même si Roberto Martinez s’est lui montré rassurant à propos de cette blessure, il est clair que tout cela ne va pas aider nos Diables Rouges pour la suite du tournoi. Le Danemark, puis la Finlande voudront en profiter, même si pour les premiers il est difficile de savoir dans quel état ils vont affronter les hommes de Roberto Martinez dans quelques jours.

On voulait un début d’Euro qui rassure, ce n’est pas vraiment à 100% le cas.