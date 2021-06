📷 Romelu Lukaku poste un message pour Eriksen et Castagne : "Restez forts"

Après son premier but face à la Russie, Romelu Lukaku s'est dirigé vers la caméra pour lancer un message de soutien à Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque sur le terrain plus tôt dans la journée.

Après la rencontre, le Diable Rouge a posté un message sur les réseaux sociaux pour soutenir son coéquipier de l'Inter mais également Timothy Castagne, victime d'une fracture de la pommette et dont l'Euro est terminé :

"Avant tout, mes pensées sont avec Christian Eriksen et Timothy Castagne. Restez forts mes amis, j'espère que vous vous en remettrez tous les deux".

First of all my thoughts are with @chriseriksen8 and @timothycastagne. Stay strong my friend and i hope both of you make a fool recovery 🙏🏿. Good win by the team @belgianreddevils 🙏🏿❤️ pic.twitter.com/lVzoY7N1Fc