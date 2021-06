D1A maintenue à 18, des Espoirs en D1B: la Pro League a tranché

Après plusieurs reports, l'Assemblée Générale de la Pro League s'est finalement positionnée.

Cette fois, les décisions sont prises. Réunie ce lundi, l'Assemblée Générale de la Pro League s'est positionné sur les deux dossiers chauds de ces deux derniers mois: l'intégration des équipes espoirs aux divisions inférieures et le maintien d'une D1A à 18.

Il y aura donc quatre équipes Espoirs en D1B dès la saison 2022-2023. Quatre autres équipes évolueront en Nationale 1 et six en D2 amateurs. Et il a également été décidé de prolonger le format à 18 en D1A pour une saison: il y aura donc encore un descendant direct et un barragiste lors de la saison qui arrive en Pro League.