L'influence grandissante de Romelu Lukaku dans le vestiaire des Diables

De plus en plus imposant dans le vestiaire, Big Rom' tire son équipe vers le haut. C'est en tout cas le constat que tire Youri Tielemans.

Youri Tielemans était présent en conférence de presse, ce lundi, à Tubize. Et il en a profité pour parler de l'homme du premier match contre la Russie: Romelu Lukaku. "Il apporte beaucoup à l'équipe par son caractère et sa personnalité. Il veut toujours gagner. Même si on joue un simple match de tennis de table", sourit le milieu de terrain de Leicester City.

Une mentalité que Romelu Lukaku met aussi à profit pour tirer les Diables vers le haut. "Il pousse le groupe vers un niveau supérieur et vers la victoire auss", confirme Youri Tielemans.

Le meilleur buteur de l'histoire des Diables a grandi depuis qu'il a rejoint l'Inter et les Diables le ressentent. "Il a fait un énorme pas en avant. Mentalement et techniquement. Il suffit de regarder comment il a mené l'Inter vers le scudetto. Et ça ne peut être qu'une bonne chose pour nous.