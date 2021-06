Pays-Bas - Ukraine à Saint-Pétersbourg : une sécurité tendue, mais des buts ukrainiens célébrés

C'est l'une des images de la soirée d'hier à Saint-Pétersbourg : alors que la Russie et l'Ukraine s'écharpent sur fond de géopolitique au sujet du maillot ukrainien pour l'Euro, qui présente les frontières ukrainiennes en incluant la Crimée annexée, les supporters russes ont ... célébré les buts ukrainiens dans la fanzone diffusant la rencontre. Ceux qui s'attendaient à des huées à l'attention de l'Ukraine en auront été pour leurs frais. De quoi prouver que le géopolitique ne reflète pas toujours l'opinion générale.

