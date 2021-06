Officiel: La Gantoise présente ses deux nouveaux adjoints

Les Buffalos ont vécu une saison 2020-2021 très compliquée avec quatre entraîneurs et finalement une qualification pour la Conférence League. Cette saison, le staff de sBuffalos a été amélioré puisque Nicolas Lombaerts et Milicevic ont été présenté ce mardi par La Gantoise.

Les deux anciens joueurs devront apporter leur expérience récente de joueur au club et au noyau de Vanhaezebrouck.

Say hello to our new assistant-coaches for 2021-2022! 🤩 #kaagent #COBW pic.twitter.com/oHV4f6pqNJ