Les retours de KDB et Witsel face au Danemark : "Le but est de les amener à leur meilleure forme"

Le groupe des Diables est au complet (à l'exception de Timothy Castagne) ce jeudi. Qui jouera, et combien de temps ? Roberto Martinez fait le point.

Le cas de Jan Vertonghen, qui n'est que légèrement blessé mais reste incertain, sera "décidé après l'entraînement" de ce mercredi, a tout d'abord fait savoir le sélectionneur des Diables Rouges. Le défenseur du Benfica avait pris un coup samedi, et pourrait donc laisser sa place dans le 11 à Thomas Vermaelen pour ne prendre aucun risque.

Concernant Axel Witsel et Kevin De Bruyne, il est au moins certain qu'ils ne commenceront pas le match, mais prendront du temps de jeu. "Pour Kevin, c'es très clair : il est fit pour jouer, il a le feu vert et c'est dans cette optique qu'il est là ! Nous sommes très contents de sa progression chaque jour. Reste à voir quand nous pourrons l'amener à 90 minutes", explique Martinez. "C'est la même chose pour Axel Witsel".

Eux et Eden Hazard ("même si son cas est différent puisqu'il a déjà joué", précise le coach) doivent ainsi être capables, le plus tôt possible, d'avoir 90 minutes dans les jambes. "Il reste au maximum cinq matchs et à chaque rencontre, il faut que les joueurs acquièrent du rythme pour avoir 25 joueurs à leur plein potentiel dès que possible", conclut Martinez.