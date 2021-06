La Grèce et la Macédoine du Nord y vont aussi de leur conflit au sujet des maillots de l'Euro

Après la polémique ayant opposé Ukraine et Russie au début de cet Euro 2020, c'est au tour de la Macédoine du Nord de mécontenter un voisin en raison de son maillot.

En cause : le logo choisi par la fédération macédonienne de football, et qui représente les initiales "FFM" (fédération de Macédoine de football), ne respectant dès lors pas les accords de Prespes signés il y a trois ans. Ces textes gravaient dans le marbre l'appellation "Macédoine du Nord" pour désigner l'ex-République Yougoslave de Macédoine, afin de différencier le pays de la province grecque voisine, la Macédoine (célèbre notamment pour être la région natale d'Alexandre le Grand).

Un conflit géopolitique donc, un de plus pour cet Euro 2020 dont le coup d'envoi avait été marqué par la polémique liée au maillot de l'Ukraine représentant les frontières du pays en incluant la Crimère et brodés de slogans jugés nationalistes par la Russie. Le Ministre grec des Affaires étrangères a ainsi réclamé que le logo soit changé, rapporte l'agence de presse grecque ANA ; son homologue macédonien (du Nord) lui a répondu, estimant que la FFM n'était pas une organisation étatique et n'avait donc pas à se plier aux accords de Prespes.