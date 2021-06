Voici le tirage au sort du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions : PSV-Galatasaray en tête d'affiche

Le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions eu lieu mercredi à Nyon.

Le duel entre le PSV Eindhoven et Galatasaray sera la tête d'affiche du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les matchs auront lieu les 20 et 21 juillet (aller) et 27 et 28 juillet (retour).

Champion de Belgique, le Club de Bruges est directement qualifié pour la phase de poules de la C1 tandis que Genk, vice-champion, entrera en lice au 3e tour préliminaire, dont le tirage au sort est prévu le 19 juillet.

Voici le tirage au sort du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions:

"Voie des champions":

Dinamo Zagreb (Cro) / Valur (Isl) - Omonoia (Chy)

Slovan Bratislava (Svq) / Shamrock Rovers (Irl) - Young Boys (Sui)

Bodø/Glimt (Nor) / Legia Warszawa (Pol) - Flora Tallinn (Est) / Hibernians (Mlt)

Connah's Quay Nomads (PdG) / Alashkert FC (Arm) - Teuta (Alb) / Sheriff Tiraspol (Mol)

Olympiacos (Grè) - Dinamo Tbilisi (Géo) / Neftçi (Aze)

Maccabi Haifa (Isr) / Kairat Almaty (Kaz) - Crvena zvezda (Ser)

Fola Esch (Lux) / Lincoln Red Imps (GIB) - CFR Cluj (Rou) / Borac Banja Luka (B-H)

Malmö (Suè) / Riga FC (Let) - HJK Helsinki (Fin) / Budunost Podgorica (Mnt)

Ferencváros (Hon) / Winners of the Preliminary round* - Žalgiris Vilnius (Lit) / Linfield (IdN)

Shkëndija (Mac) / Mura (SVN) - Ludogorets 1945 (Bul) / Shakhtyor Soligorsk (Blr)

*One of Folgore (S-M) / Prishtina (KOS) / HB Tórshavn (Fer) / Inter Club d'Escaldes (Abd)

"Voie de la ligue":

Rapid Wien (Aut) - Sparta Praha (Tch)

Celtic (Eco) - Midtjylland (Dan)

PSV Eindhoven (P-B) - Galatasaray (Tur)