🎥 Les adieux déchirants de Sergio Ramos

Ce midi, l'emblématique défenseur de la Casa Blanca a officiellement fait ses adieux au Real Madrid.

Le Real Madrid a lâché une véritable bombe hier soir en annonçant que Sergio Ramos allait quitter le club cet été après seize ans de bons et loyaux services. Vainqueur de 4 Ligues des Champions, 5 Championnats d’Espagne, 4 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes de l’UEFA et 2 Coupes du Roi, l’international espagnol (180 sélections, 23 buts) a eu droit à une cérémonie d’adieu digne de ce nom.

Très ému, le défenseur central a très rapidement fondu en larmes. "Le moment le plus difficile de ma vie est arrivé. On n’est jamais préparé pour dire adieu au Real Madrid. Je suis arrivé à 19 ans, je n’étais qu’un enfant. Aujourd’hui, je suis un homme et j’ai une famille qui a toujours été avec moi. Je voudrais remercier ma famille en premier lieu, merci de m’avoir supporté. Je veux aussi remercier le club et mon président, mes entraîneurs, mes coachs sans qui rien n’aurait été possible. Et comment ne pas remercier les supporters. J’ai vu tous les messages, comment ne pas être ému ? J’aurais aimé faire mes adieux au Bernabéu. Merci au Real Madrid, je vous aurai toujours dans mon coeur. 22 titres acquis avec sacrifice, efforts et professionnalisme. Un chapitre unique que je ne revivrai jamais se referme. J’ai envie de prouver que j’ai le niveau pendant plusieurs années encore. Ce n’est pas un adieu, ce n’est qu’un au revoir, parce que tôt ou tard, je reviendrai", a déclaré Sergio Ramos.